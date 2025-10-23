Habertürk
        İrem Helvacıoğlu'nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

        İrem Helvacıoğlu'nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

        İrem Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar ve bebeğiyle kaldırımda yürürken ölümle burun buruna geldiği kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.10.2025 - 19:13 Güncelleme: 23.10.2025 - 20:33
        Kaza görüntüleri ortaya çıktı
        Oyuncu İrem Helvacıoğlu, Bağdat Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Bir motosiklet, yoldaki araçlardan birine çarparak Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ve bir haftalık kızları Sora’nın bulunduğu yöne doğru savruldu.

        Kazada; İrem Helvacıoğlu’nun da aralarında bulunduğu üç kişi yaralandı. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

        Helvacıoğlu’nun ölümle burun buruna geldiği kaza anına ait görüntüleri ortaya çıktı.

        Yaşanan kazanın ardından ünlü çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda olayın ve hukuki sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.

        "HUKUKİ SÜRECİN KARARLILIKLA TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

        Yaşadığı korku dolu anların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu, olayın detaylarını şu sözlerle anlatmıştı; "Öncelikle merak eden, arayan herkese çok teşekkür ederiz. Trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen bir kazaya, kaldırımda evimize giderken ne yazık ki biz de maruz kaldık. Arkamızda seyreden bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu savrulan motosiklet, bizi kaldırımda yürürken adeta biçercesine vurdu. O sırada Sora kucağımdaydı; onu sıkıca kavradığım için düşme sırasında başımın üzerine düştüm. Başıma aldığım darbe sonucu açılan yarama 12 dikiş atıldı. Geçmişte yaşadığım kaza nedeniyle oluşan el sinir hasarım yeniden nüksetti. Eşim Ural ise düşme sonucu sakatlık yaşadı. En büyük şükür sebebimiz kızımızı koruyabilmiş olmamız ve onun sağlığının yerinde olmasıdır. Kazaya karışan ve yaralanan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ancak bu olay, trafikte kurallara uymamanın ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha göstermiştir. Bu nedenle yaşananların cezasız kalmaması ve benzer olayların tekrar etmemesi adına hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacağız."

        İrem Helvacıoğlu’nun eşi Ural Kaspar da yaşananların ardından bir açıklama yapmış; "Şükürler olsun, kızımızın, eşimin ve benim sağlık durumumuz iyi. Kazada hiçbir kusurumuz olmamasına rağmen motor ve araç sürücüsüne de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kaza sonrasında yanımızda olan, hastaneye gelen, arayan, soran ve destek veren tüm dostlarımıza; özellikle de eşimin sağlığıyla ilk andan itibaren yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum. Yaşanan olayın hukuki sürecinin de takipçisi olacağız" demişti.

        #İrem Helvacıoğlu
        #Ural Kaspar

