İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar'dan 'sorun yok' fotoğrafı
Geçtiğimiz günlerde ayrılık haberleriyle gündeme gelen İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, paylaştıkları fotoğrafla aralarında sorun olmadıklarını gösterdi
Ekim 2024'te evlenen Ural Kaspar ile evlenen İrem Helvacıoğlu'nun 3 aylık hamile olduğu öğrenilmişti.
Çift, geçtiğimiz günlerde ayrılık dedikodularıyla gündeme geldi. Bu söylentinin nedeni ise, Helvacıoğlu ile Kaspar'ın birbirlerinin sosyal medyada silmesiydi. Ancak ikili, kısa bir süre sonra yeniden takipleşmeye başladı.
Yaşananların ardından İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, yeni bir paylaşımda bulundu. Kaspar'ın hamile eşinin karnını tuttuğu anları paylaştı. Ünlü oyuncu da o fotoğrafı sosyal medya sayfasında taşıdı.