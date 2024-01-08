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        Haberler Magazin İrem Helvacıoğlu: Hızlı tüketiyor - Magazin haberleri

        İrem Helvacıoğlu: Hızlı tüketiyor

        Etiler'de objektiflere yansıyan İrem Helvacıoğlu, "İçime sinen bir iş olmadı. Doğru projede yer almak için ince eleyip, sık dokuyorum. Sektör çok hızlı ilerliyor ve hızlı tüketiyor. Bu durum da beni kaygılandırıyor açıkçası" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 07:31 Güncelleme: 08.01.2024 - 08:12
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        "Hızlı tüketiyor"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İrem Helvacıoğlu, Etiler'deydi. Helvacıoğlu, yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirlerin sorularını cevaplamayı ihmal etmedi.

        "SEKTÖR ÇOK HIZLI TÜKETİYOR"

        Bir süredir herhangi projede yer almayan İrem Helvacıoğlu, "İçime sinen bir iş olmadı. Doğru projede yer almak için ince eleyip, sık dokuyorum. Sektör çok hızlı ilerliyor ve hızlı tüketiyor. Bu durum da beni kaygılandırıyor açıkçası" ifadelerini kullandı.

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        "MUTLUYUM"

        Geçtiğimiz aylarda işletmeci Ural Kaspar ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu, ilişkisinin çok iyi ilerlediğini dile getirdi.

        Helvacıoğlu, "Mutluyum, gayet yolunda gidiyor. 2024'e enerji dolu girdim" şeklinde konuştu.

        Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
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