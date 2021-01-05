2021 yılını yeni şarkısı “Vazgeçtim İnan”la karşılayan İrem Derici, özel hayatı ve pandemi süreci hakkında açıklamalarda bulundu.
Radyo Juke'un konuğu olan Derici, ünlü rapçi Sagopa Kajmer’in şarkısını yeniden yorumlaması hakkında, “Ben içimdeki çeşitliliği görsünler istiyorum, ben pop değilim ben her şeyim. Hayatımın 3 senesinde en ağır metal müziği de dinledim, zaman zaman rap de dinledim” ifadelerini kullandı.
"DAHA KÜÇÜK BİR HAYATA GEÇTİM"
Evini değiştirdiğini söyleyen Derici, “Pandemi döneminde çok güzel geçirdim. Ben kendimi seven, yalnızlığı seven birisiyim. Daha küçük bir hayata geçtim, hangar gibi bir evde oturuyordum, sırf terası şu an oturduğum ev kadardı, kirayı aidatı yarıya düşürdüm. Yine çok güzel bir evde oturuyorum ama tek kişiyim ne gerek var 2 kata.” şeklinde konuştu.
2018 yılında akıl hastanesinde tedavi gören şarkıcı, “Bu yaza Kovid-19 bitmiş olmazsa, ben 2018 yılında birkaç haftamı geçirdiğim tımarhaneme geri dönerim, ‘odamı ayırsınlar’ buradan sesleniyorum. Bana Allah aşık olduğum şeyi meslek haline getirme fırsatı verdi ama bir senedir bunu yapamıyorum. Bu bir buçuk seneye doğru ilerlerse tımarhane bekle beni geri geliyorum. Evde 10 sene de kalırım, evi daha da küçültürüm, arabamı satarım ama bana sahne verin başka bir şey istemiyorum” dedi.
İrem Derici, “2021’de aşk seni bulsun mu” sorusunu ise şöyle yanıtladı:
"Artık kimseye tahammül edemiyorum. Denemeler oluyor ama ikinci buluşmayı geçemedim kimseyle. Hayatıma giren insanların bana dair fikri var maalesef, rezalet bir şey bu. Benim için google’a bakıyorlarsa donsuz kaçarlar. Ben ne yapacağım ‘o haber yanlıştı, o yüzden bitmedi’ diye onu mu anlatacağım? Kendi kafamda birini bulursam eğer, egolarından arınmış, ünlü olma, benimle tanınma derdi olmayan ya da maddiyata göz dikmemiş, kendi maddi durumu zaten iyi olan ancak öyle olur."
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