İrem Derici, “2021’de aşk seni bulsun mu” sorusunu ise şöyle yanıtladı:



"Artık kimseye tahammül edemiyorum. Denemeler oluyor ama ikinci buluşmayı geçemedim kimseyle. Hayatıma giren insanların bana dair fikri var maalesef, rezalet bir şey bu. Benim için google’a bakıyorlarsa donsuz kaçarlar. Ben ne yapacağım ‘o haber yanlıştı, o yüzden bitmedi’ diye onu mu anlatacağım? Kendi kafamda birini bulursam eğer, egolarından arınmış, ünlü olma, benimle tanınma derdi olmayan ya da maddiyata göz dikmemiş, kendi maddi durumu zaten iyi olan ancak öyle olur."