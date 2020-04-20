Türkiye'nin sanırım en çok linç yiyen, en çok dalga geçilen, alay edilen kadınlarından biriyim. 8 yıldır bu piyasadayım. Siber zorbalığın en dibini görmüş bir kadınım.

Hatta bu 3 yıl önce benim 40 kiloya kadar düşüp, 30 gün yoğun bakımda yatıp, gerçekten ölümden dönmeme sebep olan bir durum.