Enerjik İrem!

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen İrem Derici, önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Tarzıyla dikkat çeken Derici, konuklarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Her pazar akşamı sevenleriyle buluşan İrem Derici, sahnede muhteşem enerjisiyle kendisini dinlemeye gelen konuklarına müzik ziyafeti çekti.