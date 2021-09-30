"HAYATIMDA BİRİ OLURSA SIRTIMA ALIP, GELECEĞİM!"

Konser öncesi Belevi'nin, İrem Derici için gönderdiği ve üzerinde "Tüm hayallerin bu gün gibi gerçek olsun" yazılı çiçek buketi kulis önünde gözlerden kaçmadı.

Kendisi gibi şarkıcı olan Belevi ile adının aşk dedikodularına karıştığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Derici, arkadaş olduklarını ve aynı basın danışmanıyla çalıştıklarını belirtti.

Ünlü isim, "Yakıştırmanız çok tatlı ama her seferinde aynı cevabı vermek yordu. Hayatımda biri olursa sırtıma alıp, geleceğim kurbanlık koyun gibi..." açıklamasında bulundu.