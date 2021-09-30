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İrem Derici'den 'Cem Belevi' açıklaması: Hayatımda biri olursa sırtıma alıp, geleceğim - Magazin haberleri

İrem Derici'den 'Cem Belevi' açıklaması: Hayatımda biri olursa sırtıma alıp, geleceğim

İrem Derici, kendisi gibi şarkıcı olan Cem Belevi ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Arkadaş olduklarını ifade eden ünlü şarkıcı, "Yakıştırmanız çok tatlı ama her seferinde aynı cevabı vermek yordu. Hayatımda biri olursa sırtıma alıp, geleceğim kurbanlık koyun gibi..." dedi

30.09.2021 - 10:12 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı İrem Derici'nin yedi yıl önceki Harbiye Açıkhava'da sahne alma hayali sonunda gerçek oldu. Derici, 450 bin lira harcayarak kurdurduğu üç katlı sahnesine asansörle çıkarak sevenleriyle buluştu.

  • Sahnelerdeki onuncu yılını kutladığını ve Harbiye Açıkhava'ya çıkarak yedi yıl önceki sözünü gerçekleştirdiğini söyleyen İrem Derici, "Sahnemiz üç katlı. Türkiye'de kurulmamış sahne bu zamana kadar. 30 dansçım bana eşlik edecek. Benim ruh halim gibi. Bir anda 'Haftaya müziği bırakıyorum. Marmaris'e yerleşiyorum' diyebilirim. Benim gibi şizofren bir sahne olacak." diye konuştu.

  • "450 BİN LİRA HARCADIM"

    Görsel şovlar ve sahnesi için büyük para harcadığını anlatan şarkıcı, sahneden kazandığını yine işine yatırdığını anlattı.

    Derici, "450 bin lira harcadım. Ben hiçbir zaman yatlar, katlar, kolunda pırlantalar, altında son model arabaları olan bir tip olmadım. Yıllardır aynı arabayı kullanıyorum. Böyle maddiyatta gözüm olmadı. Kazanayım ki işime yatırayım diye düşündüm hep kliplerimde, şarkılarımda, sahnelerimde... Pandemiden sonra çıktığım tüm sahne ve konser paralarımı, üzerine cebimden de koyup, buraya yatırdım. Bunu yapmazsam rahat uyuyamam, bu benim işime saygımdır." şeklinde konuştu.

  • "HAYATIMDA BİRİ OLURSA SIRTIMA ALIP, GELECEĞİM!"

    Konser öncesi Belevi'nin, İrem Derici için gönderdiği ve üzerinde "Tüm hayallerin bu gün gibi gerçek olsun" yazılı çiçek buketi kulis önünde gözlerden kaçmadı.

    Kendisi gibi şarkıcı olan Belevi ile adının aşk dedikodularına karıştığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Derici, arkadaş olduklarını ve aynı basın danışmanıyla çalıştıklarını belirtti.

    Ünlü isim, "Yakıştırmanız çok tatlı ama her seferinde aynı cevabı vermek yordu. Hayatımda biri olursa sırtıma alıp, geleceğim kurbanlık koyun gibi..." açıklamasında bulundu.

  • Konser öncesi kulis arkasından babası Hulusi Derici ve kardeşlerine seslenen İrem Derici, "Hayatımda ilk defa bütün kardeşlerim burada. Baba, sizi arkaya mı attılar?" diyerek, herkesi güldürdü.

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