Seçkin Süngür, "Aslında doğum günüm dündü, çekim yaparken pastayı kestik. Bülent Hanım ve bütün ekip kutladık stüdyoda. Bugün de arkadaşlarım ile kutluyorum" şeklinde konuştu.

Süngür, "Bülent Ersoy size bir doğum günü hediyesi aldı mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Evet, gönderdi. Acayip güzel bir şey. Çok güzel bir gömlek, sadece bedeni uymadığı için değiştirmeye yolladık. Bir beden küçük geldi. Bülent Hanım çok zevkliymiş. Aldığı gömlek muhteşem. Çok pahalı bir gömlek. Dubai'den, yeni sezon koleksiyonu olarak geldi.