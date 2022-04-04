"Arabada serum aldım"

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Popçu İrem Derici, önceki akşam Zeytinburnu'nda hayranlarıyla buluştu. 35 yaşındaki Derici'ye sahnede yaklaşık 5.000 kişilik bir koro eşlik etti.

Konsere hasta geldiğini ifade eden İrem Derici, "Arkadaşlar 3 saat önce evde yorgan, döşek yatıyordum. Biraz serum yedim ve buraya geldim. Hatta arabada serumu aldım." dedi.

Takım elbise giyen ünlü şarkıcı, ayrıca "Herkesin Ramazan ayını kutlarım. Bol bereketli ve huzurlu geçmesini dilerim. Tüm tuttuğunuz dileklerinizin olması, tüm dualarınızın gerçekleşmesi dileğiyle..." ifadelerini kullandı.