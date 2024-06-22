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        Haberler Dünyadan İranlı şarkıcı Tumac Salihi hakkındaki idam kararı bozuldu - Magazin haberleri

        İranlı şarkıcı Tumac Salihi hakkındaki idam kararı bozuldu

        İranlı rap şarkıcısı Tumac Salihi hakkındaki idam kararı Yüksek Mahkeme tarafından bozuldu. Salihi, İran'da Eylül 2022'de başlayan ve yaklaşık 4 ay devam eden protesto gösterilerini organize etmekle suçlanarak idama mahkum edilmişti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 15:22 Güncelleme: 22.06.2024 - 15:22
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        • 1

          Tumac Salihi'nin avukatı Emir Reisiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında, müvekkili hakkında İsfahan Devrim Mahkemesi tarafından verilen idam cezasının Yargıtay 39. Dairesi tarafından bozulduğunu belirtti.

        • 2

          Davanın yeniden görüleceğini aktaran Reisiyan, "Yargıtay beklendiği gibi, telafisi mümkün olmayan bir adli hatadan kaçındı." ifadelerini kullandı.

          İran yargı yetkililerinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

        • 3

          TUMAC SALİHİ HAKKINDA İDAM KARARI

          İran'da Eylül 2022'de başlayan ve yaklaşık 4 ay devam eden gösterileri organize etmekle suçlanarak idama mahkum edilen ancak daha sonra cezası Yüksek Mahkeme tarafından hapse çevrilen İranlı rap şarkıcısı Salihi, idama mahkum edilmişti.

        • 4

          Salihi'nin avukatı Emir Reisiyan 24 Nisan’da yaptığı açıklamada, İsfahan Devrim Mahkemesinin Yüksek Mahkemenin kararını uygulamadığını bildirmişti.

          Rap şarkıcısı Salihi, Mahsa Emini'nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesi sonrasında Eylül 2022'de başlayan ve yaklaşık 4 ay süren gösterilere katılmış ve eylemleri destekleyen açıklamalar yapmıştı.

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