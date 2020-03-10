10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberine göre, Rahmani'nin danışmanı Ali Ekber Rızayi, "Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı, durumunun ağırlaşması üzerine hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Allah'ın yardımı ve doktorlar ile sağlık personelinin çabalarıyla iyileşerek hastaneden taburcu edildi." ifadelerini kullandı.
Rızayi, İranlı Bakan'ın nekahet dönemini evinde geçirdiğini belirtti.
İran medyası, 4 Mart'ta, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rahmani'de Kovid-19 tespit edildiğini ve durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alındığını duyurmuştu.
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 8 bini aşarken can kaybı 291'e yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulan 2 bin 731 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.
İRAN'DA KORONAVİRÜS NEDENİYLE CAN KAYBI 291'E YÜKSELDİ
İran'da 25 Şubat'ta koronavirüs teşhisi konulan Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir'in de bugün iyileşerek görevinin başına döndüğü açıklanmıştı.
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle 54 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 291'e, vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 54 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, ölü sayısının 291'e çıktığını belirtti.
Toplam vaka sayısının 881 artarak 8 bin 42'ye ulaştığını kaydeden Cihanpur, 2 bin 731 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
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