İran lideri Hamaney: Hamas yaşamaya devam edecek

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İran dini lideri Ali Hamaney, İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü duyurulan ve Hamas tarafından ölümü doğrulanan Hamas lideri Yahya Sinvar’ın ölümü sonrası bir açıklamada yaptı.

Açıklama şöyle:

“Direnişin ve mücadelenin parlayan yüzüydü; Zalim ve saldırgan düşmanın karşısında çelik gibi bir kararlılıkla durdu. 7 Ekim'in bu bölge tarihine onarılmaz darbesini hatırladı; Daha sonra şeref ve gururla şehitlerin miracına uçtu.

Onun gibi ömrünü gaspçı ve zalim düşmana karşı mücadele ederek geçirmiş bir insanın hak ettiği şehadetten başka sonu yoktur.

Onun kaybı direniş cephesi için elbette acıdır ama bu cephe Şeyh Ahmed Yasin, Fathi Shaghaghi, Rentisi ve İsmail Haniyeh gibi önemli isimlerin şehadeti ile ilerlemeyi durdurmadı ve zerre kadar da durmayacaktır. Hamas yaşıyor ve yaşayacak.” REKLAM Yahya Sinvar kimdir? Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Sinvar, 29 Ekim 1962'de Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi. Hamas'ın önceki lideri Heniyye gibi aslen 1948'de İsrail'in işgal ettiği topraklarda kalan Askalan (Aşkelon) kökenli olan Sinvar, Gazze İslam Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

İsrail tarafından, ilk defa 1982 yılında tutuklanan ve 4 ay hapis yatan Sinvar, 1985 yılında "gizli bir örgüt kurmak" suçlamasıyla ikinci defa tutuklandı. Sinvar, 1988'de İsrail tarafından tutuklandığında ise 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Hamas'ın 11 Ekim 2011'de İsrail ile yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde 23 yıl sonra İsrail hapishanelerinden serbest kalan Sinvar, Hamas'ın siyasi bürosuna üye oldu. İzzeddin el-Kassam Tugaylarının ilk kurucularından sayılan Sinvar, aynı zamanda Hamas'ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd Gücü'nün de kurucusuydu.

Hamas'ın güvenlik sorumluluklarını üstlenen Sinvar, basında çokça yer almayan isimlerinden biri olarak biliniyordu. REKLAM Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, mayıs ayında yayımladığı bir videoyla UCM'nin 1 nolu Ön İnceleme Dairesi'nden Sinvar için tutuklama kararı çıkarılmasını talep etmişti. İsrail, Sinvar'ı 7 Ekim 2023'te gerçekleşen Hamas'ın İsrail saldırısının "bir numaralı planlayıcısı" olarak gösteriyordu.