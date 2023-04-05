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İran lideri Hamaney'den başörtüsü zorunluluğuna ilişkin açıklama

İran'da gündemden düşmeyen zorunlu başörtüsü hakkında açıklama yapan İran lideri Ali Hamaney, "Başörtüsü takmak dini ve yasal bir zorunluluktur. Bunu ihlal etmek haramdır" dedi

Giriş: 05.04.2023 - 04:21 | Güncelleme: ABONE OL
İran lideri Hamaney'den başörtüsü açıklaması
İran lideri Hamaney'den başörtüsü açıklaması
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AA

İran lideri Ali Hamaney, başörtüsü takmanın dini ve yasal bir zorunluluk olduğunu belirterek, "Bunu ihlal etmek haramdır." dedi.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, İran lideri Hamaney başkent Tahran’da ülke yetkilileriyle yaptığı görüşmede son günlerde yeniden gündeme taşınan zorunlu başörtüsü konusunu değerlendirdi.

Hamaney, "Başörtüsü takmak dini ve yasal bir zorunluluktur. Bunu ihlal etmek haramdır." ifadelerini kullandı.

Başörtüsünü takmayanların birçoğunun “düşman ve casus teşkilatların bu konudaki kışkırtmalarının farkında olmadıklarını” söyleyen Hamaney, “Başörtüsüne karşı mücadelenin arkasında kimlerin ve hangi örgütlerin olduğunu bilseler bunu yapmazlar.” diye konuştu.

Hamaney, söz konusu sorunun mutlaka çözüleceğini kaydederek, “Elbette düşman planla hareket etti, biz de planla hareket etmeliyiz. Kuralsız işler yapılmamalı.” değerlendirmesinde bulundu.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER VE BAŞÖRTÜSÜ ZORUNLULUĞU

İran'da geçen yıl eylül ayında, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına almasının ardından hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde gösteriler başlamıştı.

AA'nın haberine göre, protestolar sırasında 1979'dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının esnetilmesi talepleri yeniden gündeme gelmişti.

Yaklaşık 4 ay süren gösteriler sonrasında bazı kentlerde kadınların, zorunlu olan başörtüsü kurallarına riayet etmedikleriyle ilgili eleştiriler yapılıyor.

Sosyal medyada ülkede bazı kadınların sokak ve iş yerlerinde başörtüsüz dolaştıkları görülürken, son günlerde bu durumdan rahatsız olan rejim yanlısı muhafazakarlar, duruma tepki göstererek, kuralların uygulanması konusunda yetkililere çağrıda bulunuyor.

İran’da yükseköğrenim kurumlarının bağlı olduğu Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı yaptıkları açıklamalarla örtünme kanununa riayet etmeyen öğrencilerin eğitimden yararlanamayacaklarını ifade etmişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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