İHA

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, koronavirüse karşı ürettikleri ilaçtan tedavilerde olumlu sonuçlar aldıklarını iddia etti.

"İLAÇ 24 SAAT İÇERİSİNDE ETKİSİNİ GÖSTERDİ"

İHA'nın haberine göre; İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, koronavirüse yakalanan hastalar için kullanılan ve bağışıklık sistemini güçlendiren Actemra ilacının bazı şehirlerde hastaları iyileştirdiğini öne sürerek, "İlaç 24 saat içerisinde etkisini gösterdi. Ancak kesin bir şey söylemek için henüz erken” dedi.

Kullanılan ilacın ilk 24 saat içerisinde etkisini göstermeye başladığını iddia eden Cihanpur, ilacın etkilerine yönelik uzmanların incelemelerinin devam edeceğini ifade ederek, ”Alacağımız olumlu neticeler kesinleşirse ilacı piyasaya süreceğiz” şeklinde konuştu.

"İLACIN PİYASAYA GİRMESİ 3 HAFTAYI BULABİLİR"

Tamamen yerli imkanlarla ilacın üretildiğini kaydeden Cihanpur, ilacın piyasaya girmesinin 3 haftayı bulabileceğini belirtti.

İran’da artan koronavirüs nedeniyle şu ana kadar ülke genelinde görülen vaka sayısı 8 bin 42 olurken 291 kişi hayatını kaybetti.