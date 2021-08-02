İran, İngiltere'nin Maslahatgüzarı'nı Dışişleri'ne çağırdı

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İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'nin Tahran Maslahatgüzarı'na gemi saldırısıyla ilgili suçlamalar sebebiyle İran'ın tepkisinin iletildiği belirtildi.

İngiliz diplomata, İran'a yönelik suçlamaların belgesiz ve delilsiz olduğunun aktarıldığı kaydedildi.

GEMİ MÜRETTEBATINDAN İKİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giderken 29 Temmuz'da Hint Okyanusu'nda saldırıya uğrayan İsrailli nakliye şirketine ait geminin mürettebatından 2'sinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine ait geminin Japon bandıralı olduğu ve Ofer'in şirketi tarafından yönetildiği belirtilmişti.

İsrail basını da İngiliz Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberde, Umman açıklarında bir İsrail gemisinin saldırıya uğradığını ifade etmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, geminin saldırıya uğramasından dolayı dünyaya İran'ın "durdurulması" çağrısı yapmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'nin yaptığı değerlendirmeler sonucunda, İran'ın Umman açıklarındaki uluslararası sularda, bir veya daha fazla insansız hava aracı kullanarak, M/T Mercer Street isimli gemiye saldırmış olma olasılığının "yüksek" olduğu sonucuna vardığını belirtmişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Hint Okyanusu'nda İsrailli bir şirkete ait nakliye gemisine düzenlenen saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'ı kınamıştı.