İngiltere'den İran'a: Sonuçlarıyla yüzleşmeli

Johnson, İran'ın 29 Temmuz'da Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden İsrailli şirkete ait bir gemiye Hint Okyanusu'nda düzenlendiği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
İran'ın yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşmesi gerektiğinin altını çizen Johnson, "Bu, ticari gemiciliğe karşı açıkça kabul edilemez ve çirkin bir saldırıydı. (Gemideki mürettebattan) Bir İngiliz vatandaşı öldü. İran'ın ve diğer tüm ülkelerin, dünya çapında seyrüsefer serbestisine saygı duyması kesinlikle hayati önem taşıyor ve İngiltere bu konuda ısrarını sürdürmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.
SALDIRIDAN İRAN SORUMLU TUTULMUŞTU
İngiltere, dün, geminin saldırıya uğramasından İran'ı sorumlu tutmuş ve söz konusu saldırıyı kınamıştı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'nin yaptığı değerlendirmeler sonucunda, İran'ın Umman açıklarındaki uluslararası sularda, bir veya daha fazla insansız hava aracı kullanarak, "Mercer Street" isimli gemiye saldırmış olma olasılığının "yüksek" olduğu sonucuna vardığını belirtmişti.
Raab, "Bu saldırının kasıtlı, hedefli ve İran tarafından uluslararası hukukun açık ihlali olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.
GEMİDEKİ MÜRETTEBATTAN İKİSİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Tanzanya'dan BAE'ye giderken 29 Temmuz'da Hint Okyanusu'nda saldırıya uğrayan İsrailli nakliye şirketine ait gemideki mürettebattan 2'sinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
Geminin, İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine ait olduğu belirtildi. Japon bandıralı geminin Ofer'in şirketince yönetildiği açıklanmıştı.
İsrail basını da İngiliz Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberde, Umman açıklarında bir İsrail gemisinin saldırıya uğradığını bildirmişti.
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, geminin saldırıya uğraması nedeniyle dünyaya İran'ın "durdurulması" çağrısında bulunmuştu.
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