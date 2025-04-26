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        Haberler Dünya İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama meydana geldi | Dış Haberler

        İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama meydana geldi

        İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda henüz nedeni bilinmeyen şiddetli bir patlama meydana geldiği ve en az 516 yaralı olduğu bildirildi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 13:20 Güncelleme: 26.04.2025 - 14:42
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        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
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        İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'nda patlama meydana geldi.

        Şiddetli patlamanın limandaki bir konteynerin bilinmeyen bir nedenle patlamasından kaynaklandığı belirtildi.

        Patlama nedeniyle limandaki bir binanın da hasar gördüğü kaydedildi.

        Hürmüzgan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, patlamanın, limandaki bazı konteynerlerin patlaması nedeniyle meydana geldiğini ve olayda en az 516 yaralı olduğunu aktardı.

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        "Petrol rafinerisiyle alakası yok"

        İran Ulusal Petrol Rafinerisi ve Dağıtım Şirketi, Bender Abbas kentindeki limanda meydana gelen patlamanın petrol tesisleri ile alakalı olmadığını, çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini duyurdu.

        İran devlet televizyonuna göre, İran Ulusal Petrol Rafinerisi ve Dağıtım Şirketi, Şehit Recai Limanı'ndaki patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

        Açıklamada, söz konusu patlamanın şirkete ait rafineriler, yakıt tankları, dağıtım merkezi ve petrol boru hatları ile hiçbir bağlantısının olmadığı, Bendar Abbas bölgesinde bulunan tesislerin şu anda kesintisiz olarak çalışmalarını devam ettirdiği kaydedildi.

        İçişleri'nden soruşturma talimatı

        İran’ın Bender Abbas kentindeki limanda meydana gelen patlamanın ardından İçişleri Bakanı İskender Mümini, derhal soruşturma başlatılması için talimat verdi.

        İran devlet televizyonuna göre, İçişleri Bakanı Mümini, patlamanın ardından Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri ile telefonda görüştü.

        Vali Aşuri’den gerekli bilgileri alan Mümini, derhal soruşturma başlatılması için talimat verdi.

        Öte yandan Mümini’nin talimatı üzerine ülkenin Kriz Yönetimi Teşkilatı Başkanı'nın da bölgeye gittiği kaydedildi.

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