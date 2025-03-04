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        Haberler Dünya İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı | Dış Haberler

        İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın görüş alışverişi için Bakanlığa davet edildiğini bildirdi. Keçeli, görüşmede ikili konuların ele alındığını aktararak bazı İranlı yetkililerin Türkiye'ye yönelik iddialarının da gündeme getirildiği bilgisini verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 14:40 Güncelleme: 04.03.2025 - 14:40
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        İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
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        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın görüş alışverişi ve bazı İranlı yetkililerin Türkiye'ye yönelik iddialarını ele almak için Bakanlığa davet edildiğini bildirdi.

        Keçeli, İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın görüş alışverişi için Bakanlığa davet edilmesine ilişkin soruya yanıt verdi.

        İranlı yetkililerle düzenli olarak bir araya gelip görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Keçeli, bugün de İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı Bakanlığa davet ettiklerini ifade etti.

        Keçeli, görüşmede ikili konuların ele alındığını aktararak bazı İranlı yetkililerin Türkiye'ye yönelik iddialarının da gündeme getirildiği bilgisini verdi.

        Son dönemde İranlı yetkililerin Türkiye'ye dönük eleştirilerini, daha ziyade kamuoyu önünde dile getirdiklerinin görüldüğünü kaydeden Keçeli, bu konuda Bakanlık tarafından hazırlanan bir dosyanın, daha önce İran tarafına iletildiğini belirtti.

        Keçeli, bu duruma ilişkin, "Biz her halükarda dış politikayla ilgili konuların iç siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede, diğer bir ülkeye verilmesi gereken kritik mesajları doğrudan muhataplarına iletmeyi tercih ediyoruz. Bugün de bu yolu izledik. İran'la ilişkilerimize büyük değer veriyoruz. Türkiye ve İran arasındaki ilişkileri güçlendirmek bizim için önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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