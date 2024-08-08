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        Haberler Dünya İran ile İsrail arasındaki gerilim: ABD ordusu, Orta Doğu'ya F-22 savaş uçaklarını konuşlandırdı | Dış Haberler

        İran ile İsrail arasındaki gerilim: ABD ordusu, Orta Doğu'ya F-22 savaş uçaklarını konuşlandırdı

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim nedeniyle Orta Doğu'ya F-22 savaş uçaklarının konuşlandırdığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 20:43 Güncelleme: 08.08.2024 - 20:46
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        ABD, Orta Doğu'ya F-22 gönderdi
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        CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 savaş uçaklarının bölgeye geldiği belirtildi.

        Açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 Raptor uçaklarının "İran veya vekillerinin bölgesel tırmanış olasılığını azaltmak amacıyla" bölgedeki ABD kuvvetlerinin duruş değişikliği kapsamında CENTCOM sorumluluk alanına ulaştığı ifade edildi.

        Bölgeye kaç tane F-22 uçağının geldiği veya hangi ülke veya ülkelere konuşlandırıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

        Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

        İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
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