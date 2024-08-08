İran ile İsrail arasındaki gerilim: ABD ordusu, Orta Doğu'ya F-22 savaş uçaklarını konuşlandırdı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim nedeniyle Orta Doğu'ya F-22 savaş uçaklarının konuşlandırdığını bildirdi
CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 savaş uçaklarının bölgeye geldiği belirtildi.
Açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 Raptor uçaklarının "İran veya vekillerinin bölgesel tırmanış olasılığını azaltmak amacıyla" bölgedeki ABD kuvvetlerinin duruş değişikliği kapsamında CENTCOM sorumluluk alanına ulaştığı ifade edildi.
Bölgeye kaç tane F-22 uçağının geldiği veya hangi ülke veya ülkelere konuşlandırıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.
İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.
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