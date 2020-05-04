İHA

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, Bender Abbas limanında bulunan balık pazarında denetleme yaparken, açıklamalarda bulundu. Herirçi, havaların ısınması ile koronavirüsün yok olmayacağını belirterek, “Önümüzdeki 2 ay birkaç eyalet dışında ülke genelinde koronavirüs vakalarında düşüşler öngörüyoruz. Diğer eyaletlerdeki artış ülke genelindeki düşüşleri engellemeyecektir” dedi.

Bakan Yardımcısı, sonbahar ayında koronavirüs salgınında ikinci bir dalga beklediklerini belirtirken, havaların ısınması ile koronavirüs arasında bir bağın olmadığını ifade etti. Herirçi, İran’ın Hürmüzgan eyaletinde hava sıcaklığının 35 derece olduğunu belirtirken, burada bulunan bir balık pazarında 107 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Herirçi, “Erken teşhis etmemiz virüsün yayılmasının önüne geçti. Aksi halde binlerce kişi virüse yakalanacaktı” dedi.