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        Haberler Dünya Ortadoğu İran destekli Şii milislerden İsrail'e İHA saldırısı

        İran destekli Şii milisler, İsrail'e İHA ile saldırdı

        Irak'taki İran destekli Şii milisler, Suriye üzerinden İsrail'in Hayfa Limanı'na insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi. Yapılan açıklamada İsrail'e karşı eylemlerin devam edeceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 07:04 Güncelleme: 01.02.2024 - 07:05
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        İran destekli Şii milislerden İsrail'e İHA saldırısı
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        Irak'taki İran destekli Şii milisler, İsrail'in Hayfa Limanı'na yönelik insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiklerini duyurdu.

        Irak'taki İslami Direniş adıyla açıklama yapan grup, Suriye üzerinden İHA ile gerçekleştirilen saldırı hakkında bilgi verdi.

        Açıklamada, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında yer alan Hayfa Limanı'na İHA'larla saldırı düzenlendiği ve İsrail'e karşı eylemlerinin devam edeceği belirtildi.

        Irak'taki İran destekli Şii milisler, genellikle Suriye tarafındaki Golan Tepeleri'ne yakın bir noktadan İsrail'in stratejik liman kentleri, askeri noktaları ve altyapısına yönelik füze ve İHA saldırıları gerçekleştiriyor.

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