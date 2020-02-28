İran'dan gelen ailede koronavirüs çıktı mı?

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Tüm dünyada 2800'den fazla can kaybına neden olan koronavirüsün İran, Yunanistan ve son olarak Azerbaycan'da da ölümlere neden olması Türkiye'de endişeye yol açtı. Virüs ile ilgili önlemler artırılırken en ufak şüphenin dahi araştırılması ile ilgili son örnek Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın yazısında ortaya çıktı.

CORONAVİRÜS HARİTASI (CORONAVIRUS LİVE MAP)

CERRAHPAŞA HASTANESİ'NDEN KAÇTI

Nagehan Alçı yazısında, Musa Çelik adlı bir vatandaşın ailesiyle Cerrahpaşa Hastanesi'ne gittiğini, kendisinin ve eşinin iyi ancak çocuklarında ateş, halsizlik gibi şikayetler olduğunu yazdı. Ailenin İran'dan geldiğini söylemesi üzerine hastanenin alarm durumuna geçtiğini belirten Alçı yazısında ailenin günlerce karantinada kalma endişesi ile hastaneden kaçtığını aktardı.

Negahan Alçı'nın yazısının tamamını okumak için tıklayınız

TEST NEGATİF ÇIKTI

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre test sonuçlarını beklemeden hastaneden ayrılan aile ile ilgili endişe edilecek bir durum yok. Testlerin negatif çıkması sonucunda ailenin de aranmadığı öğrenildi.