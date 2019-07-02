İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'ın yüzde 3,67 zenginleştirilmiş uranyum stok limitinin nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok seviyesini aştığını, aynısının ağırlaştırılmış su için de geçerli olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM), İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stok limitinin nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok seviyesini aştığını açıklamasının ardından Tahran yönetimine nükleer anlaşmaya bağlı kalması çağrısında bulundu.

ABD'nin yaptırımlarına karşı 8 Mayıs'ta anlaşmaya taraf ülkelere 60 gün süre veren İran, zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini artıracağını açıklamıştı.

ABD SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Söz konusu kararın kabul edilemez olduğunu ifade eden Trump, İran yönetimini kastederek, "Ateşle oynuyorlar." şeklinde konuştu.

Beyaz Saray ile ABD Dışişleri Bakanlığı da, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aştığını duyurmasının ardından ayrı ayrı açıklamalarla kararı kınadı.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamada, İran'ın herhangi bir düzeyde uranyum zenginleştirmesine izin verilmesinin büyük bir hata olduğu kaydedilerek, Tahran'ın anlaşmadan önce de anlaşma koşullarını ihlal ettiği öne sürüldü.

Açıklamada, "İran için zenginleştirmenin olmadığı nükleer silahların yayılmasını önleme standartlarına geri dönmemiz gerekiyor. ABD ve müttefikleri İran'ın nükleer silah edinmesine asla izin vermeyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

İran'a karşı "maksimum baskı" kampanyasının devam edeceği vurgulanan açıklamada, "İran rejimi nükleer emellerinden vazgeçmeli." ifadesine yer verildi.

Öte yandan yazılı bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da İran'a uranyum stok limitini aşmama çağrısı yaptı.

İran'ı "bölgesel anlamda teröre sponsor olmakla" suçlayan Pompeo, "Hiçbir nükleer anlaşma, İran rejimine hiçbir seviyede uranyum zenginleştirme imkanı tanımamalıdır." değerlendirmesini yaptı.

2006 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) alınan kararlara atıf yapan Pompeo, uranyum zenginleştirmesiyle ilgili söz konusu kararların halen geçerli olduğunu belirtti.

"Trump yönetimi, uluslararası topluma, İran için zenginleştirmenin olmadığı nükleer silahların yayılmasını önleme standartlarının yeniden uygulanması çağrısında bulunuyor." ifadesini kullanan Pompeo, nükleer silahlara sahip bir İran'ın bölge ve tüm dünya için büyük bir tehdit olacağını savundu.

İRAN'DAN TEK KELİMELİK YANIT: CİDDEN Mİ?

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'ın "nükleer anlaşmadan önce de anlaşma şartlarını ihlal ettiğinin" öne sürüldüğü Beyaz Saray açıklamasına tek kelimeyle cevap verdi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran'ın "anlaşmadan önce de anlaşma koşullarını ihlal ettiğinin" öne sürüldüğü Beyaz Saray açıklamasını Twitter hesabından paylaşarak, tek kelimeyle "Cidden mi?" ifadesini kullandı.

Zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitin üstüne çıkardığını duyuran İran'a ilişkin Beyaz Saray tarafından yayımlanan açıklamada, "Nükleer anlaşma gerçekleşmeden önce dahi İran anlaşmanın şartlarını ihlal ediyordu." ifadelerine yer verilmesi sosyal medyada alay konusu olmuştu.