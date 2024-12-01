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        Haberler Dünya İran'da yürürlüğe girecek "Tesettür Yasası" tartışmalara neden oldu | Dış Haberler

        İran'da yürürlüğe girecek "Tesettür Yasası" tartışmalara neden oldu

        İran'da 13 Aralık'ta yürürlüğe girmesi beklenen zorunlu başörtüsünü içeren "Tesettür Yasası" tartışmalara yol açtı. "Tesettür Yasası" olarak bilinen uymayanlara 71 dolar ile yaklaşık 2 bin 350 dolar arasında değişen para cezaları verilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 16:31 Güncelleme: 01.12.2024 - 16:31
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        İran'da "Tesettür Yasası" tartışmalara neden oldu
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        İran'da gelecek günlerde yürürlüğe girmesi beklenen zorunlu başörtüsünü içeren "Tesettür Yasası" ülkede tepkilere yol açtı.

        Bir süredir İran Meclisi ile Anayasayı Koruyucular Konseyi arasında görüşülen ve "Tesettür Yasası" olarak bilinen "aileyi desteklemek için iffet ve tesettür kültürünün teşviki" kanununun 13 Aralık'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

        Para ve hapis cezalarını içeren kanun 72 maddeden oluşurken, yasaya riayet etmeyenlere 71 dolar ile yaklaşık 2 bin 350 dolar arasında değişen para cezaları verilecek.

        Para cezasını 10 gün içinde ödemeyenlere, devlet daireleri ve bankalarda hizmet verilmeyecek, pasaport, araç ruhsatı ve ehliyet de alamayacaklar.

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        REFORMİSTLER TEPKİ GÖSTERDİ

        Ayrıntıları dün kamuoyuna yansıyan Tesettür Yasası'na reformist kanattan da tepkiler geldi.

        Hasan Ruhani kabinesinde İran Yol ve Şehircilik Bakanı olarak görev yapan Abbas Ahundi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a hitaben yazdığı mektubunda, söz konusu kanunla Pezeşkiyan ile halkın karşı karşıya geleceğini savunarak Cumhurbaşkanı'ndan yasayı veto etmesi talebinde bulundu.

        Reformist Cephesi Sözcüsü Cevad İmam ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ülkedeki sosyal, ekonomik ve güvenlik sorunlarına işaret ederek "Tesettür ve iffet yasasının tebliğini öncelemek yerine ülkeyle ilgilenin." ifadelerini kullandı.

        İran'da zorunlu başörtüsü kuralını ihlal gerekçesiyle 13 Eylül 2022'de gözaltına alınan Mahsa Emini'nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler yaklaşık 4 ay sürmüş ve 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

        Olayların yatışmasından bir süre sonra Tahran gibi metropol kentlerde bazı kadınların kamuya açık alanlar, alışveriş merkezleri, kafe, banka, okul ve sokaklarda başörtüsüne riayet etmediği gözlenmiş, bu durum ülkedeki radikal muhafazakar siyasetçilerin tepkisine yol açmıştı.

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