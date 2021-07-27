İran'da son 24 saatte 357 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

AA

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 34 bin 951 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 3708'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 758 bin 197’ye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 357 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 89 bin 479 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 100'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 291 bin 979’a ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 25 milyon 667 bin 604 oldu.

- İran'da toplam 10 milyon 971 bin 9 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 8 milyon 474 bin 332 kişiye aşının ilk dozunun, 2 milyon 496 bin 677 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 10 milyon 971 bin 9 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 232 şehrin kırmızı, 117 şehrin turuncu, 99 şehrin de sarı kategoride olduğu ve kırmızı ile turuncu şehirlere araçların giriş-çıkışlarının yasak olduğu belirtildi.