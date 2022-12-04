İran'da neler oluyor?

BAŞÖRTÜSÜ YASASI GÖZDEN GEÇİRİLECEK

İranlı yetkililer, iki aydan fazla süren protestoları bastırmaya çalışırken, kadınların başörtüsü kullanmasını zorunlu kılan yasayı gözden geçireceklerini söyledi.

Guardian'ın haberine göre, İran Genel Başsavcısı Mohammad Cafer Montazeri cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Yasada herhangi bir değişikliğe ihtiyaç olup olmadığı konusunda parlamento ve yargı konu üzerinde çalışıyor" dedi. Başsavcı, sonuçların bir ve iki hafta içinde belli olacağını söyledi.