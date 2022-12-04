İran'da neler oluyor?

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesiyle başlayan protestolar sürüyor.
Ülke çapında protestolar 3 aya yakın süredir devam ederken, uluslararası ve yerel basında çıkan haberlerde "ahlak polislerinin" kaldırıldığı ifade edildi.
AFP'nin aktardığı haberde, Başsavcı Mohammad Jafar Montazeri ahlak polisi birimlerinin görevden alındığını duyurdu. Montazeri, "Ahlak polisinin yargıyla hiçbir ilgisi yoktur ve kaldırılmıştır" ifadelerini kullandı.
BAŞÖRTÜSÜ YASASI GÖZDEN GEÇİRİLECEK
İranlı yetkililer, iki aydan fazla süren protestoları bastırmaya çalışırken, kadınların başörtüsü kullanmasını zorunlu kılan yasayı gözden geçireceklerini söyledi.
Guardian'ın haberine göre, İran Genel Başsavcısı Mohammad Cafer Montazeri cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Yasada herhangi bir değişikliğe ihtiyaç olup olmadığı konusunda parlamento ve yargı konu üzerinde çalışıyor" dedi. Başsavcı, sonuçların bir ve iki hafta içinde belli olacağını söyledi.
İRAN'DAKİ GÖSTERİLER
İran Güvenlik Konseyi, yaklaşık 3 aydır devam eden protestolarda 200 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 29 Kasım'daki bir konuşmasında, güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.
Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR) ise 29 Kasım'da yayımladığı raporda, Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 448 protestocunun öldüğünü bildirmişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.