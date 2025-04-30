İran'da "Mossad'a casusluk yapmakla" suçlanan bir kişi idam edildi

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, İsrail’e casuslukla suçlanan İran vatandaşı Muhsin Lengernişin bu sabah idam edildi.

Lengernişin’in, "İsrail ile işbirliği ve Mossad'a casusluk yapmak suretiyle yeryüzünde bozgunculuk yapmak ve devlete karşı savaş açmak” suçlarından yargılandığı belirtildi.

REKLAM advertisement1

Tüm yargılama süreçlerinin ardından Lengernişin hakkında verilen idam kararının yüksek mahkemece onaylandığı kaydedilen haberde, mahkum hakkında verilen idam kararının bu sabah infaz edildiği belirtildi.

ALBAY SEYYAD HODAYİ SUİKASTI

Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde görev aldığı belirtilen Albay Seyyad Hodayi 2022 yılının mayıs ayında Tahran'daki Mücahidin-i İslam Caddesi'nde evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğramıştı.

Motosikletli iki saldırganın açtığı ateş sonucu aracında oturan İranlı albay başına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetmişti.