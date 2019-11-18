Yaklaşık 2 yıl önce ekonomik kriz nedeniyle başlayan protestolarla sarsılan İran, bir kez daha kötüye giden ekonomisinin etkisiyle halk gösterilerine sahne oluyor.

ABD'nin yaptırımları nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran'da hükümetin dar gelirli ailelere yapacağı mali yardıma kaynak sağlamak için getirdiği benzin zamları ülke genelinde protestolara neden oldu.

Başta başkent Tahran olmak üzere çok sayıda kentte düzenlenen gösterilerde biri polis iki kişi ölürken, bini aşkın gösterici gözaltına alındı. Olaylarda bir benzin istasyonu ve bazı araçlar ateşe verildi.

Devlet medyası, göstericiler arasında maskeli ve silahlı provokatörler olduğunu öne sürerken ülke genelinde internet erişimine 24 saatlik erişim engeli geldi.

Ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, hükümetin benzine zam kararını desteklediğini belirtirken, protestocuları kınadı. Hamaney, "Mülkiyeti ateşe vermek, normal insanların değil holiganların işi" dedi.

Meclis Başkanı Ali Laricani de, 'ABD ve onun devrim karşıtı kuklalarının' İran'da gerginlik yaratmalarına fırsat vermeyeceklerini vurguladı.

Laricani, "Hükümetin bütün bileşenleri başta fiyatların kontrol edilmesi olmak üzere halkın sorunlarını çözmek için çalışması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ABD DESTEKLEDİ

Beyaz Saray, İran'ın geneline yayılan gösterilerle ilgili açıklamasında protestoculara destek verdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, "ABD, kendilerine liderlik etmesi gereken rejime karşı barışçıl protestolar düzenleyen İran halkını destekliyor. Göstericilere yönelik ölümcül şiddeti ve ağır iletişim kısıtlamalarını kınıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Beyaz Saray'ın açıklamasına cevap veren İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musevi ise, ABD’nin açıklamalarının İran’ın içişlerine müdahale olduğu söyledi. Musevi, “İran halkı, bu tür ifadelerin ne kadar ikiyüzlü ve yanıltıcı olduğunu, samimi bir endişe ile hiçbir ilgisi olmadığını biliyor” diye konuştu.

'KAÇAKÇILARA YARIYOR'

Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani ise benzin zammına ilişkin yaptığı açıklamada benzinin yasa dışı şekilde yurt dışına satıldığını söyledi. Ruhani, "Benzinin ucuz olmasından asıl kazançlı çıkanlar kaçakçılar. Benzinin gerçek fiyatı 6 bin tümen (3 TL). Biz ise bin 500 tümene (75 kuruş) satıyoruz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 gün önce yaptığı açıklamada, Irak’taki hükümet karşıtı gösterilerin İran’a sıçrayabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Erdoğan, "Irak’taki bu ayaklanmaların arkasında kimler yatıyor? Biz kimler tarafından yapılabileceği veya yapıldığına yönelik tahminde bulunuyoruz. Tabii bunun İran’a sirayet etme noktasındaki durumlarını da tahmin ediyoruz. Çünkü dert İslam dünyasını bölmek, parçalamak ve birbirine düşürmek” demişti.