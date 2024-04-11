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        Haberler Dünya İran Cumhurbaşkanı Reisi, Hamas lideri Heniyye'ye başsağlığı diledi - Dünya haberleri

        İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Heniyye'ye başsağlığı

        İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, üç çocuğu ile torunları İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye başsağlığı diledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 00:28 Güncelleme: 11.04.2024 - 00:28
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        İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Heniyye'ye başsağlığı
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        İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre Reisi, İsrail saldırısında çocuklarını ve torunlarını kaybeden Hamas lideri Heniyye için taziye mesajı yayımladı.

        Mesajında, İsrail'in saldırılarına sessiz kalan ya da destekleyenlerin işlenen suçların ortağı olduğunu belirten Reisi, "Kuşkusuz bu suç, bu rejimin vahşetini ve çocuk katliamını daha da açık hale getirmiş ve kendisini çöküş bataklığından kurtarmak, çaresizliğini ve başarısızlığını örtbas etmek için insanlığa karşı suçta hiçbir insani ve ahlaki ilkeye bağlı kalmadığını göstermiştir." ifadelerini kullandı.

        Reisi, Heniyye'ye başsağlığı dileğinde bulundu.

        Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami de Heniyye için taziye mesajı yayımladı.

        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #İbrahim Reisi
        #iran
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        #Hamas
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