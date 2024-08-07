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        Haberler Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Batılı ülkeler, İsrail'e desteği sonlandırmalı | Dış Haberler

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Batılı ülkeler, İsrail'e desteği sonlandırmalı

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede güvenliğin sağlanması için Batılı ülkelerin İsrail'e destek vermeyi sonlandırmaları gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 18:28 Güncelleme: 07.08.2024 - 18:28
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        'Batı, İsrail'e desteği sonlandırmalı'
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        İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda bölgesel konuları değerlendirdi.

        Pezeşkiyan, "Eğer Batılı ülkeler bölgede güvenlik sorununun önüne geçmek istiyorlarsa, İsrail'e desteği derhal sonlandırmalı." dedi.

        ABD ve Batılı ülkelerin İsrail'i işlediği soykırım suçu nedeniyle kınayacakları yere desteklediklerini dile getiren Pezeşkiyan, "Siyonist rejim, Gazze'nin mazlum ve savunmasız halkına yönelik cinayet ve terör eylemlerinin yanı sıra İran'ın resmi konuğu Heniyye'ye düzenlenen suikastla da bölgede yangın çıkarmanın peşinde." ifadelerini kullandı.

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise bölgede yükselen gerilimden duyduğu endişeyi dile getirdi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #iran
        #Fransa
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