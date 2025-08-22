İran, batı hava sahasını kapattı
İran, askeri tatbikatlar icra etmek üzere ülkenin batı hava sahasını geçici olarak kapattığını duyurdu
Giriş: 22.08.2025 - 01:34 Güncelleme: 22.08.2025 - 01:38
İran, ülkenin batı hava sahasını askeri tatbikatlar için geçici olarak kapattı.
İran, 21-22 Ağustos'ta ülkenin batı semaları için bir NOTAM (Havacılara Bildiri) yayınladı.
Buna göre ülkenin batı bölgelerindeki hava sahası geçici olarak kapatıldı.
İran ülkede bir dizi askeri tatbikat gerçekleştiriyor.
