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        Haberler Dünya İran: ABD tarafından müzakerelerdeki taleplerle ilgili çelişkili açıklamalar duyuyoruz | Dış Haberler

        İran: ABD tarafından müzakerelerdeki taleplerle ilgili çelişkili açıklamalar duyuyoruz

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile dolaylı yoldan ikinci kez gerçekleşecek müzakere görüşmeleri öncesinde yaptığı açıklamada, ABD tarafının tutumuna göre müzakerelerin devamını değerlendireceklerini dile getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 12:21 Güncelleme: 18.04.2025 - 12:21
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        İran'dan ABD ile müzakere açıklaması
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        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile müzakerelerde Washington tarafından "çelişkili" açıklamalar geldiğini ve yarın Roma'da yapılacak görüşmelerde ABD tarafının tutumuna göre müzakerelerin devamını değerlendireceklerini söyledi.

        Arakçi, bulunduğu Moskova'da İran devlet televizyonuna Rusya'daki temasları ve ABD ile müzakere sürecine ilişkin açıklama yaptı.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde İran lideri Ali Hamaney'in mektubunu sunduğunu aktaran Erakçi, "Rusya Devlet Başkanı ile görüşmede, bazı bölgesel konular ve uluslararası gelişmeler, özellikle İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmeler, Rusya ile ABD arasındaki müzakereler ayrıntılı bir şekilde ele alındı." dedi.

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        Arakçi, Putin ile görüşmesinin çok iyi geçtiğini ifade etti.

        MÜZAKERE YERİ TARTIŞMASI

        ABD ile dolaylı görüşmelerin ikinci turuna katılmak amacıyla yarın İtalya'nın başkenti Roma'ya gideceğini aktaran Arakçi, müzakerelerin yeri hakkındaki tartışmalara ilişkin, "Roma görüşmelerin ev sahibi değil, aksine görüşmelerin yeridir. İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin ev sahibi hala Umman'dır. Biz ev sahibinin belirlediği yerde hazır bulunacağız ve arabuluculuk , aracılık etme ve dolaylı iletişim kurma görevi Umman Dışişleri Bakanı ile bu ülkenin hükümetinin sorumluluğunda olmaya devam edecek." diye konuştu.

        Arakçi, Rusya ve Çin'in müzakere süreçlerini kolaylaştırmada rol oynayabileceklerine işaret ederek, "Daha önce nükleer görüşmelerde rol oynayan Rusya ve Çin gibi dostlarımız da katkı sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

        ABD'DEN GELEN FARKLI AÇIKLAMALAR

        ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Whitkoff'un müzakerelerde ABD'nin talepleriyle ilgili farklı açıklamalarının sorulması üzerine Arakçi, "ABD tarafından çelişkili mesajlar duyuyoruz. Ne kastedildiği, ne gibi hedefler içerdiği kendilerine kalmış fakat bizim kanaatimize göre dolaylı diyalog masasında dile getirilenler belirleyicidir." dedi.

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        İran'ın müzakerelerdeki taleplerinin açık olduğunu söyleyen Arakçi, "Diğer tarafın görüşmelere hem ciddiyet ve görüş istikrarı hem de kararlı adımlarla katılmasını bekliyoruz. Ancak o zaman görüşmeler ilerleyebilir. Cumartesi günü dolaylı görüşmelere ciddiyetle katılacağız ve karşı tarafın da tutumuna göre bu yolda nasıl devam etmemiz gerektiğini değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.

        İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

        İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Hamaney'e göndermişti. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

        İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman’da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Görüşmeler sonucunda hem İran hem de ABD tarafı müzakerelerin "olumlu ve yapıcı" olduğunu açıklamıştı.

        Taraflar, 19 Nisan'da yeniden bir araya geleceğini açıklamıştı. Daha önce Umman'da olacağı açıklanan müzakerelerin ikinci turunun İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağı duyurulmuştu.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, önceki gün Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın 2015'teki nükleer anlaşmadaki 3,67 oranında uranyum zenginleştirmesini kabul ettiklerini söylemişti.

        Witkoff, daha sonraki açıklamasında ise İran'ın uranyum zenginleştirmesini durdurması gerektiğini ifade etmişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise nükleer programındaki endişeleri gidermeye hazır olduklarını ancak ülkesinin uranyum zenginleştirme hakkını müzakere etmeyeceklerini belirtmişti.

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        #iran
        #ABD
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