Şüphelendi kardeşine konum gönderdi

27 NİSAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Irak’ın El Amber şehrinde emniyet müdürü olarak görev yapan Naeem Al Kood’ı arayan bir kişi, Suudi Arabistan’da istihbarat müdürü olarak görev yaptığını söyledi. Telefondaki kişi, Kood’dan Irak’ta yolsuzlukla mücadelenin nasıl yapıldığı hakkında bilgi aldı. Bilgiyi aldıktan sonra telefonu kapatan şahıs, üç gün sonra yeniden Naeem Al Kood’ı arayarak, Suudi Emir’in çalışmaları beğendiğini yüz yüze görüşmek istediğini belirterek, İstanbul’da kendisiyle buluşmak istediğini söyledi.
POLİS ŞEFİ, IRAK’TAN İSTANBUL’A GELDİ
Enis Yıldırım'ın haberine göre, Iraklı Naeem Al Kood bu isteği kabul ederek, 22 Mayıs 2018 tarihinde uçakla Irak üzerinden İstanbul’a ulaştı. İstanbul’a inen Kood, Suudi Emir’in Trabzon’da olduğunun ve villada bulaşma olacağının belirtilmesi üzerine uçakla aynı gün Trabzon’a uçtu. Havalimanında iki kişi tarafından karşılanan Kood, Söğütlü Mahallesinde bir eve götürüldü.
ŞÜPHELENDİ KARDEŞİNE KONUM GÖNDERDİ
Villa yerine eve giren polis şefi durumdan şüphelenince, Irak’taki kardeşine konum attı. Eve giren polis şefi, evde bulunan üç kişi tarafından bıçak tehdidiyle etkisiz hale getirildi. Polis şefini kaçıran üç kişi, ellerini, ayaklarını ve gözlerini bağladıkları Naeem Al Kood’ın ailesinden 2.5 milyon dolar fide istedi. Bunun üzerine polis şefinin ailesi Irak’ta polise başvurarak yardım istedi.
IRAK-TÜRKİYE HATTINDA OPERASYON YAPILDI
Polis şefinin kardeşi, ağabeyinin kendisine attığı konuma polise verdi. Irak ile Türkiye arasında kurulan iletişimin ardından Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçırılan kişinin kardeşine attığı konumu tespit etti. Polisin yaptığı baskında üç kişi gözaltına alındı. Iraklı polis şefi ise elleri, ayakları ve gözleri bağlı bulundu. Baskında kurtarılan Naeem Al Kood, “Gözlerim bağlı olarak, ‘Ben burada çok sıkıntıdayım. İstenilen parayı verin’ diye bir metin okuttular. Daha sonra gözlerimi açtılar” dedi. Gözaltına alınana üç kişi haklarındaki iddiaları reddetti. Nafe Ramadhan ve Noah Aolıwı olaydan haberi olmadığını ileri sürürken, Faysal Alhuseın ise polis şefinin kendisine borcu olduğunu söylediği öğrenildi.
SAVCI IRAKLI FİDYECİLERE AĞIR HAPİS İSTEDİ
Soruşturmayı tamamlayan savcı, üç Iraklı Faybal Alhuseın, Nafe Ramadhan ve Noah Aolıwı’nın her biri hakkında 14 yıldan 29 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Üç Iraklı Faysal Alhuseın, Nafe Ramadhan ve Noah Aolıwı yargılandıkları Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde son savunmalarını yaptı. Suçsuz olduklarını belirten üç Iraklı, mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu. Savcı verdiği mütalaasında, sanıkların yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarını işlediğini ileri sürerek, cezalandırılmasını istedi. 87 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan üç Iraklı’nın her biri yağmadan 10 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaktan 6 yıl 8 ay hapse mahkum oldu.Üç Iraklı toplam 50 yıl hapse mahkum oldu.
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