Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde süren operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist ve Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist olmak üzere, toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli❗️



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.… pic.twitter.com/QJ23QrCiut — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 22, 2024

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi"