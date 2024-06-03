Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Teröristleri, hayalleriyle birlikte kazdıkları hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.