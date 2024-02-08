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        Haberler Dünya Ortadoğu Irak'tan ABD'ye sert tepki: "Egemenliğe düşmanca saldırı"

        Irak'tan ABD'ye sert tepki: "Egemenliğe düşmanca saldırı"

        Irak yönetimi, ABD'nin Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanını hedef almasının, "egemenliğe saldırı olduğunu ve tüm anlaşmaları baltaladığını" açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 07:02 Güncelleme: 08.02.2024 - 07:02
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        Irak'tan ABD'ye sert tepki
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        Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı Başkanı General Tahsin Hafaci, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Bağdat'ta Haşdi Şabi komutanına yaptığı saldırının Irak ve ABD arasındaki tüm anlaşmaları baltaladığını belirterek, "Irak'ın güvenliği ve selametini tehdit eden bu saldırıdan ABD ve koalisyon güçlerini sorumlu tutuyoruz." ifadesini kullandı.

        AA'nın haberine göre; Hafaci, saldırının Irak'ın egemenliğine karşı "düşmanca ihlal" olduğunu kaydederek, bunun bölgeye tehlikeli yankılarının olacağını vurguladı.

        Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin Bağdat'taki hava saldırısında öldürüldüğü belirtilmişti.

        ABD Merkez Komutanlığı da (CENTCOM) ABD güçlerinin, ABD askerlerine yönelik saldırılara yanıt olarak Irak'ta 21.30 sularında tek taraflı bir saldırı düzenlediğini ve (Şii milis gücü) Ketaib Hizbullah grubundan bir komutanın öldürüldüğünü duyurmuştu.

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        #Son dakika haberler
        #Irak
        #ABD
        #Bağdat
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