Irak'ta Sadr yanlıları ve Şii gruplar karşı karşıya

Sadr yanlılarının, İran’a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı ilan edilen Sudani’yi protesto etmek amacıyla 30 Temmuz Cumartesi günü Yeşil Bölge’ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmasının ardından başlayan siyasi kriz devam ediyor.
Şii grupların askeri kontrol noktasını aşarak Yeşil Bölge’nin kapısına yaklaşması ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşması, ülkede gerilimi artırdı.
EL HEKİM VE MALİKİ BAŞ AKTÖRLER
Irak'taki Şii grupların önemli liderlerinden Ammar el Hekim ve Irak eski başbakanı Maliki, gösterileri organize eden baş aktörler olarak öne çıkıyor.
Sabah saatlerinde bu gösterilerin olabileceğine dair sinyaller gelirken, iki Şii grubun karşı karşıya gelmesi ve çatışmasının 'Irak'ta yaşanabilecek en korkutucu senaryo' olduğu belirtiliyor.
Sadr Hareketi ve Şii cemiyetler her ne kadar aynı inanışa mensup olsa da farklı ekolleri temsil ediyor. Sadr Hareketi, içinde Irak ve Arap milliyetçiliğini de içinde barındıran 'Necef/Kerbela' ekolüne bağlıyken; Ammar el Hekim ve Maliki koalisyonu ise İran menşeili 'Kum' ekolünün temsilcisi.
PAZARLIK YAPMAYI REDDETTİLER
İki grup arasında başbakanlık konusu tartışmanın en kritik zirvesi haline dönüştü. Tarafların kendi aralarında pazarlık yapmayı reddettikleri bildirilirken, bu açmazın Yeşil Bölge ve parlamentoyu kontrol eden Sadr Hareketi ile diğer Şii grupların çatışmasına yol açacağı tahmin ediliyor.
Çatışmanın başlamasının 'an meselesi' olduğu düşünülürken, Irak'ın her an bir kaosun içine sürüklenebileceğinden endişe ediliyor.
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