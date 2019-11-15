Irak Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde karşı karşıya geldiği İran'ı 2-1 yenmesi, haftalardır protestolar nedeniyle gergin olan ülkede büyük sevinçle karşılandı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri C Grubu 4. maçını, Irak Milli Futbol Takımı, 11. dakikada Muhanned Ali ve 90+2. dakikasında Alaa Abbas'ın attığı gollerle 2-1 önde tamamladı.

İran'ın tek golünü ise 25. dakikada Ahmed Nurullahi kaydetti.

Bir süredir hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Bağdat'ta halk, başta Tahrir Meydanı olmak üzere ana caddeleri ve meydanları galibiyet sevincini paylaşmak için doldurdu.

Başbakan Adil Abdulmehdi de yayımladığı yazılı açıklamayla Irak Milli Takımı'nı ve Iraklıları tebrik etti.

Karşılaşmanın ardından Irak, grupta 10 puanla liderliğini sürdürürken, İran 6 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Maç ülkede devam eden protestolar nedeniyle güvenlik gerekçesiyle Irak yerine Amman'da oynandı.

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam hükümet karşıtı protestolarda göstericiler, İran karşıtı sloganlar da atıyor.