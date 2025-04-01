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        Haberler Dünya Irak Başbakanı Sudani: İran’a yönelik tehditleri reddediyoruz - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Irak Başbakanı Sudani: İran’a yönelik tehditleri reddediyoruz

        Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ülkesinin İran'a yönelik tehditleri reddettiğini ve komşu ülkenin güvenliği ile istikrarına önem verdiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 18:12 Güncelleme: 01.04.2025 - 18:12
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        "İran'a yönelik tehditleri reddediyoruz"
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        Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Sudani, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İslam dünyasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

        Görüşmede, "İslam ülkelerinin karşı karşıya olduğu tehdit ve tehlikelere karşı ortak hareket edilmesi gerektiği" ifade edilirken, Sudani, İran’a yönelik tehditleri kabul etmediklerini ve ülkenin güvenliği ile istikrarına verdikleri önemi dile getirdi.

        Sudani ve Pezeşkiyan, ayrıca iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak çıkarların korunması konularını da ele aldı.

        Bağdat ile Tahran arasındaki ilişkiler güçlü bir bağa sahip olup, Irak, İran’ı stratejik bir müttefik olarak görüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Irak
        #sudani
        #iran
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