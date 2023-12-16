İptal olan feribot ve vapur seferleri sorgulama ekranı, deniz ulaşımını kullanacak olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Marmara'da etkisini gösteren şiddetli fırtına ve yağışın ardından feribot ve vapur seferlerinde iptaller meydana geldi. BUDO 12 deniz otobüsü seferini iptal ettiğini açıkladı. İşte 16 Aralık İDO, BUDO, Şehir Hatları iptaş vapur ve feribot seferleri listesi...