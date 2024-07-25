İptal edilen uçuşlar listesi: 26 Temmuz hangi uçak seferleri iptal edildi?
İptal olan uçak seferleri listesi... İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşlar hakkında açıklama yapıldı. Açıklama sonrasında 26 Temmuz tarihli uçuşu olan kişiler tarafından iptal olan seferler listesi araştırmaları hız kazandı. İşte 26 Temmuz 2024 Sabiha Gökçen iptal uçak seferleri listesi…
- 1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklaması ile İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşların yüzde 5'inin iptal edileceği duyuruldu. Bu kapsamda, hangi uçuşların iptal olduğu sorgulanıyor. Peki, 26 Temmuz THY Pegasus uçuşum iptal mi, hangi uçuşlar iptal edilecek? İşte detaylar...
- 2
HAVA TRAFİĞİNE OLUMSUZ HAVA KOŞULU ENGELİ!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işleten Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) beklenen olumsuz meteorolojik koşullarla ilgili açıklama yaptı.
- 3
Sosyal medya hesabındaki duyuruya göre Cuma günü 15.00'e kadar olan uçuşların yüzde 5'inin iptal edileceği belirtildi.
-
- 4
Konuyla ilgili olarak Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle; MADKOM kararı ile 26 Temmuz 2024 tarihinde saat 15.00'e kadar olan uçuşların yüzde 5'i iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir.”
- 5
İPTAL UÇAK SEFERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Sabiha Gökçen THY-Pegasus uçak iptallerini aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.
İptal olan sefer bilgilerine Pegasus ve THY'nin internet sitesi üzerinden bilet bilgilerinizi girerek de öğrenebilirsiniz.