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        Haberler Gündem İPTAL EDİLEN SEFERLER | İDO - BUDO ve Şehir Hatları 30 Kasım 2023 bugün İstanbul’da feribot ve vapur seferleri iptal mi, hangi seferler?

        Vapur ve feribot seferlerine olumsuz hava engeli! İşte 30 Kasım İDO - BUDO ve Şehir Hatları iptal olan seferler....

        İptal olan vapur ve feribot seferleri listesi için gözler İDO - BUDO ve Şehir Hatları'nın son dakika açıklamalarına çevrildi. Olumsuz hava koşullarının etksini sürdürmesiyle birlikte Bursa'da 5 ilçede okullar tatil edilirken İstanbul ve Bursa'da deniz ulaşımı askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Boğazı gemi trafiğinin askıya alındığını açıklamıştı. İstanbul Boğazı elverişsiz hava koşulları sebebiyle yerel deniz trafiğine kapatıldı. İşte 30 Kasım İDO - BUDO ve Şehir Hatları iptal edilen vapur ve feribot seferleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 10:27 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:27
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        • 1

          İptal olan vapur ve feribot seferleri listesi, olumsuz hava koşullarının ardından araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Marmara Denizi'nde fırtına uyarısının ardından deniz ulaşımını kullanacak olanların gözü "İstanbul’da feribot ve vapur seferleri iptal mi oldu, hangi seferler iptal?" sorusunun yanıtına çevrildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Boğazı gemi trafiğinin askıya alındığını duyururken bir son dakika açıklaması da Şehir Hatlarından geldi. BUDO ve İDO iptal edilen seferler listesi ise resmi siteler üzerinden yayınlanıyor. İşte İDO - BUDO ve Şehir Hatları 30 Kasım 2023 Çarşamba İstanbul iptal edilen vapur seferleri listesi...

        • 2

          30 KASIM 2023 İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

          Şehir Hatlarından 28-29 Kasım günleri için yapılan açıklamada "İstanbul Liman Başkanlığı kararı ile İstanbul Boğazı elverişsiz hava koşulları sebebiyle yerel deniz trafiğine kapatılmıştır. Tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        • 3

          ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

          Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, "İstanbul Boğazı gemi trafiği saat 17.50 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

        • 4

          30 KASIM İDO - BUDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ?

          İDO İptal Seferler:

          Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 07:30

          Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 07:45

          Kadıköy-Yenikapı-Bursa 29.11.2023 12:35

          Kadıköy-Yenikapı-Bursa 29.11.2023 07:06

          Bursa-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 15:30

          Bursa-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 12:00

          Bursa-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 18:30

          Bursa-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 18:01

          Kadıköy-Yenikapı-Bursa 29.11.2023 18:35

          İDO İPTAL EDİLEN SEFERLERİ SORGULAMA EKRANI

        • 5

          BUDO İptal Seferler:

          29.11.2023 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

          29.11.2023 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

          29.11.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

          29.11.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

          BUDO İPTAL EDİLEN FERİBOT SEFERLERİ SORGULAMA EKRANI

        • 6

          29.11.2023 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

          29.11.2023 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

          29.11.2023 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

          29.11.2023 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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