İptal edilen KPSS bugün yapılıyor

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31 Temmuz’da yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) çıkan bazı soruların bir yayınevinin soru kitapçığındaki sorularla benzerlik göstermesi üzerine iptal edilen oturumu, bugün yeniden düzenleniyor. Tekrar sınava girmek için başvuran bir milyondan fazla aday, bugün saat 10.15'te yeni sorularla yarışacak.