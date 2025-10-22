İpsala Kaymakamlığı: Ceza kesmekten yorulduk

Edirne'nin İpsala ilçesinde Kaymakamlık, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı.

İpsala Kaymakamlığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, anız yakılan tarla ve yanan tarlanın dumanının kara yolunu kapladığı görülen fotoğrafa yer verildi.

Paylaşımda yapılan açıklamada, "Anız yakan çiftçilerimizin dikkatine. Anız yaktığınızda başkasının canına, malına ve sağlığına zarar verdiğinizi unutmayın. Fotoğraftaki görüntü adam öldürmeye teşebbüse sebep olur. Fotodaki anız yangının olduğu tarlanın sahibine adli ve idari işlemler başlatılmıştır. İdare olarak ceza kesmekten yorulduk. Artık bu çağ dışı anız yakma işinden toplum olarak vazgeçelim. Bu görüntüler İpsala’mıza yakışmıyor" denildi.

Paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.