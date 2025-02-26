IPHONE 16E ÖZELLİKLERİ NEDİR?

- iPhone 16e’nin ön yüzeyi, tüm akıllı telefon camlarından daha sağlam olan ve hayatın zorlu şartlarına dayanabilen Ceramic Shield ile korunuyor. Ayrıca iPhone 16e sıçramalara, suya ve toza dayanıklı.

- iPhone 16e, hem diğer Apple aygıtlarını hem de pek çok aksesuarı bağlamak ve şarj etmek için kullanılabilen USB‑C bağlantı noktasına sahip.

- iPhone 16 ile aynı kontrast oranına sahip, kenarlara kadar uzanan kusursuz OLED ekrana sahip.

- iPhone 16e süper uzun pil ömrü sayesinde iPhone 11’den 6 saate kadar ve iPhone SE’den 12 saate kadar daha uzun şarj ömrüne sahip. Bu boyuttaki bir iPhone’daki en iyi pil ömrüne sahip. Apple tasarımı ilk modem olan C1’e de ev sahipliği yapan Apple çip ile iOS’in olağanüstü güç verimliliği sayesinde iPhone 16e, 26 saate kadar video oynatma imkanı sunuyor.