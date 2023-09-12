WONDERLUST'UN YILDIZI iPHONE 15

Apple'ın 17. nesil telefonu Wonderlust etkinliğinin yıldızı olarak sahneye çıktı. Yepyeni iPhone 15 'Dynamic Island' kesimi de dahil olmak üzere birçok beklenen özellikle geldi. Dynamic Island artık havayolu bilgileri de dahil olmak üzere bir dizi yeni özelliği bir arada sunuyor. 15 Serisi'nin, Plus modeli için 6.1 inç ve 6.7 inç Apple'ın Super Retina XDR ekranına sahip olduğu belirtildi.

Yeni iPhone 15, 48 megapiksellik ana kamera ve görüntüleri yüksek çözünürlüklü 24 megapiksel görüntüde birleştirmek için piksel gruplaması kullanıyor. Ahize, görüntüyü bozmadan daha sıkı çekimler yapabilmesi gereken 2x telefoto "optik kalite" ile geliştirilmiş yakınlaştırma özelliğine sahip.