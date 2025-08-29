Habertürk
        Haberler Magazin İpek Karapınar ve Ali Balcı evlendi - Magazin haberleri

        İpek Karapınar ve Ali Balcı evlendi

        Uzun süredir birlikte olan İpek Karapınar ile yönetmen sevgilisi Ali Balcı, ilişkilerini evlilikle taçlandırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 21:11 Güncelleme: 29.08.2025 - 21:11
        Evlendiler
        Ünlü oyuncu İpek Karapınar, bir süredir yönetmen Ali Balcı ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor.

        Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde nişanlanan çift, bugün gerçekleşen düğünleriyle dünya evine girdi.

        Ünlü çiftin düğününe meslektaşları ve yakınları katıldı; mutluluk kareleri sosyal medyada takipçileriyle paylaşıldı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #İpek Karapınar
        #Ali Balcı

