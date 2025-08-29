İpek Karapınar ve Ali Balcı evlendi
Uzun süredir birlikte olan İpek Karapınar ile yönetmen sevgilisi Ali Balcı, ilişkilerini evlilikle taçlandırdı
Giriş: 29.08.2025 - 21:11 Güncelleme: 29.08.2025 - 21:11
Ünlü oyuncu İpek Karapınar, bir süredir yönetmen Ali Balcı ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor.
Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde nişanlanan çift, bugün gerçekleşen düğünleriyle dünya evine girdi.
Ünlü çiftin düğününe meslektaşları ve yakınları katıldı; mutluluk kareleri sosyal medyada takipçileriyle paylaşıldı.
Fotoğraflar: Instagram
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ