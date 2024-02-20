İpek Filiz Yazıcı kimdir? İşte İpek Filiz Yazıcı'nın hayatı ve biyografisi!

Ufuk Beydemir ile Roma'da dünyaevine giren İpek Filiz Yazıcı, eşi ve ilişkisine dair yeni açıklamalarda bulundu. Beydemir'in kendisine açılmakta zorluk yaşadığını dile getiren Yazıcı, eşinin kendisine umut verici davranışlarından dolayı ona kendisinin açıldığı söyledi. Bu açıklamaların ardından ünlü oyuncu sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. İşte, İpek Filiz Yazıcı'ya dair merak edilenler...