İpek Filiz Yazıcı'dan boşanma haberi sonrası ilk tepki

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir, 2022'de İtalya’nın Roma kentinde başlayan evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırma kararı aldı. İki yıllık birlikteliklerini noktalamaya hazırlanan Yazıcı ile Beydemir, bu süreçte sosyal medyanın da dikkatini çekti.

REKLAM advertisement1

İpek Yazıcı, boşanma haberinin ardından takipçilerinden gelen destek dolu yorumları beğenerek cevap niteliğinde bir etkileşimde bulundu.

Ünlü oyuncunun beğendiği yorum ise şu şekilde; "Yok erken yaşta evlenmişmiş, yok bunun böyle olacağı belliymiş. Sosyal medya zorbalığını ne zaman bırakacaksınız? Kısmetin hangi yaşta seni bulacağını, kaderinin yolunu bilemezsiniz. Yaşanması gerekiyordu, yaşandı. Erken yaşta evlilikle konunun hiçbir alakası yok. Evren bu şekilde yol çizdi İpek’e. Asla üzülecek bir şey yok. Tam bir güzellik kraliçesisin. Yeniden doğacak, yeniden sevecek, sevileceksin. Tecrübeydi, ders çıkarıldı, bitti. Aynen parlamaya devam. Hayat, daha yükseğe sıçratmadan önce en dibe çeker. Sen parla, biz seni izleyeceğiz prensesim."