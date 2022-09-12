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iOS 16 ne zaman çıkacak, saat kaçta gelecek? Apple iOS 16 güncelleme özellikleri neler ve hangi telefonlara gelecek?

iOS 16 ne zaman çıkacak? Apple iOS güncelleme özellikleri ve geleceği telefonlar

iOS 16 güncellemesine ilişkin araştırmalar sıklaştı. Apple her sene büyük iOS sürümlerini yeni ürün tanıtım etkinliğinden sonra çıkarıyor. Teknoloji severler "iOS 16 ne zaman çıkacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. Yeni sürüm öncesi iOS 16 yenilikleri, özellikleri ve hangi telefonlara geleceği merak konusu oldu. İşte iOS 16 özellikleri ve çıkış tarihi

12.09.2022 - 12:23 | Güncelleme: ABONE OL

  • Apple'ın birkaç ay önce duyurusunu yaptığı iOS 16 güncellemesi teknoloji severlerin gündeminde yer alıyor. Yeni iPhone 14 serisinin tanıtımının ardından iOS 16 güncellemesi için de beklenen tarih Appe tarafından açıklandı. Pek çok yeni özellikle gelecek iPhone'un yeni iOS sürümü kullanıcılara sunulacak. Peki, iOS 16 ne zaman çıkacak, saat kaçta gelecek? Apple iOS güncelleme özellikleri neler ve hangi telefonlara gelecek? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

  • İOS 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

    ABD'li şirket tarafından yapılan açıklamaya göre iOS 16, 12 Eylül itibarıyla iPhone kullanıcıları tarafından indirilmeye sunulacak. iOS 16'nın bu akşam saat 20:00 civarında gelmesi bekleniyor.

    WWDC’nin diğer önemli işletim sistemi iPadOS 16 ise şimdilik ertelendi ve tarih verilmedi. Kaçıranlar için bu gecikmenin arkasında işletim sisteminin en önemli yeniliği olan Stage Manager’ı daha iyi hale getirmek yer alıyor.

  • İOS 16 ÖZELLİKLERİ NELER?

    iOS 16 güncellemesiyle birlikte telefonlara ve cihazlara birçok yenilik getirecek. Uzun bir süredir beta sürecinde olan iOS 16, 12 Eylül'de destekleyen modellerde indirmeye sunulacak.

    - iOS 16 ile kilit ekranı daha kullanışlı olacak.

    - iOS 16 güncellemesi ile ekranı açmadan birden fazla eylemi gerçekleştirme özelliği gelecek. Kilit ekranının tamamen özelleştirilebileceği de aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

    - iMessage'ta kullanılan emoji ve gif uygulaması benzeri öğelerin yanına daha fazla sosyal ağ işlevselliği eklendi.

    - Diğer taraftan iMessage kullanıcıları için gönderilen mesajı düzenleme ve geri alma özellikleri de iOS 16 ile gelecek.

  • - Ek olarak, iOS 16'da "Safety Check" isimli bir alt yapının da geleceği öğrenildi.

    - Genişletilmiş uyku izleme işlevleri ve ilaç takibi özelliğinin yanı sıra görsellerdeki metinleri ayrıştırabilen canlı metin özelliğinin videolarda da çalışabileceği açıklandı.

    - iOS 16 ile birden fazla aile üyesinin fotoğraf eklemesine ve paylaşmasına izin veren iCloud Fotoğraf Kitaplığı, haritalarda yenilikler gelecek.

    - Fotoğraftaki metinleri ayrıştırabilen canlı metin özelliği, iOS 16 ile artık videolarda da çalışabilecek.

    - Yeni Güncelleme ile, birden fazla aile üyesinin fotoğraf eklemesine ve paylaşmasına izin veren iCloud Fotoğraf Kitaplığı da eklendi.

    - Haritalar için de bazı yenilikler, duyuran Apple, artık kişilere 15 noktaya kadar rota planlama şansı verecek. Burada Siri üzerinden rotada güncelleme yapılabilecek.

  • Apple’ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi iOS 16 çıkış terihi ve güncellemeler hakkında şu açıklamalarda bulundu.açıklamalarında bulundu;

    “iOS 16, iPhone ile yaşadığınız deneyimi dönüştürecek güncellemeler sunan kapsamlı bir sürüm. Kilit Ekranı’nın görünümünü ve işleyişini, bu ekranı daha kişisel ve kullanışlı hale getiren heyecan verici yeni özelliklerle tamamen yeniden tasarladık; aileler için iCloud Paylaşılan Fotoğraf Arşivi özelliğini sunduk; Mesajlar ve Mail uygulamalarına eklediğimiz yeni özelliklerle iletişimi daha da kolaylaştırdık ve akıllı teknolojilerden yararlanarak Canlı Metin ve Görsel Arama özelliklerinde yapılan güncellemelerle geliştirdik.” 

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