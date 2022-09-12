İOS 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

ABD'li şirket tarafından yapılan açıklamaya göre iOS 16, 12 Eylül itibarıyla iPhone kullanıcıları tarafından indirilmeye sunulacak. iOS 16'nın bu akşam saat 20:00 civarında gelmesi bekleniyor.

WWDC’nin diğer önemli işletim sistemi iPadOS 16 ise şimdilik ertelendi ve tarih verilmedi. Kaçıranlar için bu gecikmenin arkasında işletim sisteminin en önemli yeniliği olan Stage Manager’ı daha iyi hale getirmek yer alıyor.